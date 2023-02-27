Arnor Sveinn Adalsteinsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnor Sveinn Adalsteinsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arnor Sveinn Adalsteinsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arnor Sveinn Adalsteinsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arnor Sveinn Adalsteinsson 26 Ocak 1986 tarihinde Reykjavík şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Arnór Sveinn Aðalsteinsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arnor Sveinn Adalsteinsson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arnor Sveinn Adalsteinsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Breidablik Kópavogur futbol takımında oynamaktadır. Breidablik Kópavogur takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Arnor Sveinn Adalsteinsson'nin Breidablik Kópavogur ile sözleşmesi 1 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Arnor Sveinn Adalsteinsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arnor Sveinn Adalsteinsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arnor Sveinn Adalsteinsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arnor Sveinn Adalsteinsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2004 yılında Breidablik

19 Ağustos 2011 yılında Hönefoss

31 Aralık 2011 yılında Breidablik

1 Ocak 2012 yılında Hönefoss

15 Mayıs 2014 yılında Breidablik

21 Şubat 2017 yılında KR Reykjavík

2 Şubat 2023 yılında Breidablik

Arnor Sveinn Adalsteinsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arnor Sveinn Adalsteinsson şuan Breidablik Kópavogur takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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