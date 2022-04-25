Aromatik Bitki Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Aromatik Bitki Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Aromatik Bitki Yetiştiricisi ne iş yapar, Aromatik Bitki Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Aromatik Bitki Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Aromatik Bitki Yetiştiricisi Tanımı;

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Aromatik Bitki Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Aromatik Bitki Yetiştiricisi Maaşları

Aromatik Bitki Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Aromatik Bitki Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Aromatik Bitki Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6112.46

Meslek Adı :

Aromatik Bitki Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Ağaç Ve Çalı Ürünleri Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ekim-dikim ortamı hazırlayabilen, uygun gübreleme yapabilen, hastalık ve zararlılarla mücadele edebilen ve üretim tekniklerini kullanarak aromatik bitki yetiştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Aromatik Bitki Yetiştiricisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretim tekniklerini araştırmak,

b) Ekim dikim yerlerini hazırlamak,

c) Gübreleme yapmak,

d) Kültürel işlemleri yapmak,

e) Bitkilerde görülen zararlıları incelemek,

f) Hastalık, zararlılar ve yabancı otlarla mücadele yapmak,

g) Aromatik Bitki yetiştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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