Aromatik Bitkiler Borsa’da konuşuldu

Antalya Ticaret Borsası (ATB), tarafından Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sektörel Analiz Toplantısı düzenlendi.

Antalya Ticaret Borsası'nın düzenlediği Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sektörel Analiz Toplantısı, Borsa toplantı salonunda yapıldı. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Turgut moderatörlüğünde düzenlenen toplantıya, Antalya Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı Abudullah İnan, ATB 7. Meslek Komitesi Üyeleri Ergin Civan, Necmi Alpagot ve Arif İzmir, BAKA, Antalya ve Isparta Tarım ve Orman Müdürlüğü, Antalya Ziraat Odası temsilcileri, üyeler ve sektör paydaşları katıldı.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Turgut, Antalya'nın tıbbi ve aromatik bitki potansiyeli yüksek bir il olduğunu belirterek, "Ancak bunun üretim ve pazarlamasında istediğimiz yerde değiliz" dedi. Tıbbi ve aromatik bitkilerin üvey evlat gibi önemsenmeyen bir sektör olduğunu ancak dünya ekonomisinde önemli bir yeri bulunduğunu söyleyen Turgut, "Çözüm bekleyen sorunlar var" dedi. Sektörde yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini görüşmek üzere konunun taraflarıyla böyle bir toplantı düzenlendiğini belirten Turgut, Borsa Başkanı Ali Çandır ve ekibine organizasyon için teşekkür etti.

İnan: "Gerilim hatlarının altını verin"

ATB Meclis Başkan Yardımcısı Abdullah İnan, sektörün biriken sorunlarına dikkat çekerken, "Burada bir istişare ortamı oluşturup sıkıntıları birlikte aşalım istiyoruz" dedi. İnan, toplantının sonucunun rapor haline getirilip ilgili yerlere ulaştırılacağını bildirdi. Abdullah İnan, sektörde en büyük sıkıntının yetiştirme alanlarının darlığı olduğunu söyledi. Özellikle gerilim hatlarının altındaki boş alanların üretim için tıbbi aromatik bitki sektörüne tahsis edilmesini isteyen Abdullah İnan, "Milyonlarca dekar arazi gerilim hatları altında atıl bekliyor. Bunu bölgede CK enerji diğer yerlerde elektrik idareleriyle çözülmeli. Bu aşılırsa sektörün önü açılır, tıbbi aromatik bitki üretimi uçar" dedi.

Tıbbi aromatik bitkileri toplayan köylülerin bulunduğu alanda orman müdürlüğünün ihale yoluyla alanı satışına karşı olduklarını kaydeden İnan, "Bu tüccarla köylüyü karşı karşıya getiriyor. Yerel halk kendi toplarken ihaleyle başkasına verilmesine haklı olarak karşı çıkıyor. Tüccar da ürünü bölge halkından satın almak istiyor. Bunun ayırdının yapılıp ona göre düzenleme yapılması şart. Özellikle Isparta Sütçüler'de bunun sıkıntısı çok yoğun yaşanıyor" diye konuştu.

Civan: "Almanya'ya ihracatı engelleyen ot"

ATB 7. Meslek Komitesi Üyesi Ergin Civan, gıda güvenliğinin tarladan başladığını belirterek, kekik ihracatının önüne geçen alkaloit içeren ot tohumu zararlısına dikkat çekti. Alkaloit içerikli ot tohumunun kekiğe karışması nedeniyle Türkiye'nin Almanya'ya kekik ihraç edemez hale geldiğini kaydeden Civan, Denizli'de il tarım ve orman müdürlüğünün çiftçiyi zararlı ile baş etme konusunda eğitmeye başladığını bildirdi. Bu zararlının ürün makinede elenirken de temizlenemediğine dikkat çeken Civan, "AB'de bununla ilgili kalıntı limiti yok. Ama insan sağlığına zararlı gerekçesiyle bizden ithal etmiyorlar. Türkiye, önemli bir pazarı olan Almanya'ya bu nedenle kekik gönderemiyor. Toplama işleminden başlayarak bu konuyla mücadele etmek lazım. Bunun için tarım müdürlüklerine büyük iş düşüyor" diye konuştu.

Türkiye'nin kimyon ihracatının da düştüğüne dikkat çeken Ergin Civan, "50-60 bin ton kimyon ihraç ediyorduk şimdi bin- 2 bin tonlara düştü. Aslında coğrafyamız bu ürünlerin yetiştirilmesine çok uygun. Ama biz pazarı başkalarına kaptırıyoruz" dedi. Civan, anason pazarını da Suriye'ye kaptırdığımızı söyledi.

Tıbbi ve aromatik bitkilerin çoğunun ormandan temin edildiğini belirten katılımcılar, tıbbi aromatik bitkilerde fide fiyatlarının yüksekliğine dikkat çekti. Özellikle kırsal kesimde ürün toplayacak insan bulmakta zorlandıklarını dile getiren sektör temsilcileri, üretimle ilgili sorunların iyileştirilmesini istedi. Arazi sorunu üzerinde duran sektör temsilcileri, ürün çeşitliliğinin artırılabileceğini belirtti. Sektör temsilcileri, envanter çalışması yapılmasını da isterken, hasat ve hasat sonrası eğitimlere ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: İHA