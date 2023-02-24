Aron Alaxai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aron Alaxai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aron Alaxai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aron Alaxai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aron Alaxai 11 Nisan 2003 tarihinde Miskolc şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aron Alaxai Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aqvital FC Csákvár futbol takımında oynamaktadır. Aqvital FC Csákvár takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aron Alaxai'nin Aqvital FC Csákvár ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aron Alaxai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aron Alaxai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Aron Alaxai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aron Alaxai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Puskás AFC U17

1 Temmuz 2020 yılında Puskás AFC U19

1 Temmuz 2021 yılında Puskás AFC II

1 Temmuz 2022 yılında Csákvár

30 Haziran 2023 yılında Puskás AFC

Aron Alaxai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aron Alaxai şuan Aqvital FC Csákvár takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aron Alaxai Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Eger Plutó SE, Mezőkövesd Zsóry (-2016)

Macaristan U19 takımında 14 numaralı formasıyla 4 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.