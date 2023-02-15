Aron Bjarnason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aron Bjarnason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aron Bjarnason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aron Bjarnason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aron Bjarnason 14 Ekim 1995 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aron Bjarnason Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MD Management yapmaktadır. Aron Bjarnason, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Sirius futbol takımında oynamaktadır. IK Sirius takımına 6 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Aron Bjarnason'nin IK Sirius ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Aron Bjarnason Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Aron Bjarnason isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aron Bjarnason Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aron Bjarnason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ekim 2011 yılında Thróttur

1 Ağu 2013 yılında Fram Reykjavík

21 Şubat 2015 yılında ÍBV

21 Şubat 2017 yılında Breidablik

23 Temmuz 2019 yılında Újpest FC

5 Haziran 2020 yılında Valur

31 Aralık 2020 yılında Újpest FC

6 Şubat 2021 yılında Sirius

Aron Bjarnason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aron Bjarnason şuan IK Sirius takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Aron Bjarnason Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda takımında 18 numaralı formasıyla 12 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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