Aron Borvet%C5%91 kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aron Borvet%C5%91 Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aron Borvet%C5%91 adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aron Borvet%C5%91 Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aron Borvet%C5%91 20 Temmuz 1998 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aron Borvet%C5%91 Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Center Sport yapmaktadır. Aron Borvet%C5%91, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szombathelyi Haladás futbol takımında oynamaktadır. Szombathelyi Haladás takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aron Borvet%C5%91'nin Szombathelyi Haladás ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aron Borvet%C5%91 Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aron Borvet%C5%91 isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aron Borvet%C5%91 Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aron Borvet%C5%91 futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2013 yılında Vasas U17

1 Temmuz 2015 yılında Vasas U19

6 Temmuz 2017 yılında Vác

1 Mart 2019 yılında III. Kerület

7 Temmuz 2022 yılında Haladás

Aron Borvet%C5%91 Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aron Borvet%C5%91 şuan Szombathelyi Haladás takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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