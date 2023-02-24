Aron Doktorics kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aron Doktorics Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aron Doktorics adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aron Doktorics Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aron Doktorics 21 Kasım 2001 tarihinde Szombathely şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aron Doktorics Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aron Doktorics, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szombathelyi Haladás futbol takımında oynamaktadır. Szombathelyi Haladás takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Aron Doktorics'nin Szombathelyi Haladás ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aron Doktorics Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aron Doktorics isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aron Doktorics Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aron Doktorics futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Şubat 2018 yılında MTK U17

13 Şubat 2019 yılında Haladás U19

1 Temmuz 2019 yılında Haladás

Aron Doktorics Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aron Doktorics şuan Szombathelyi Haladás takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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