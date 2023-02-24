Aron Fej%C5%91S kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aron Fej%C5%91S Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aron Fej%C5%91S kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aron Fej%C5%91S ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aron Fej%C5%91S kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aron Fej%C5%91S Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aron Fej%C5%91S kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aron Fej%C5%91S Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aron Fej%C5%91S adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aron Fej%C5%91S Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aron Fej%C5%91S 17 Nisan 1997 tarihinde Senta şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aron Fej%C5%91S Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aron Fej%C5%91S, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aqvital FC Csákvár futbol takımında oynamaktadır. Aqvital FC Csákvár takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aron Fej%C5%91S'nin Aqvital FC Csákvár ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aron Fej%C5%91S Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aron Fej%C5%91S isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Aron Fej%C5%91S Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aron Fej%C5%91S futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Kaposvár U17

1 Ağustos 2014 yılında Kaposvár

27 Temmuz 2015 yılında Dunaújváros

10 Şubat 2016 yılında Paksi FC II

1 Temmuz 2016 yılında Paksi FC

1 Şubat 2018 yılında Szeged

30 Haziran 2018 yılında Paksi FC

30 Ağustos 2018 yılında Budaörs

30 Haziran 2019 yılında Paksi FC

5 Mart 2020 yılında Szekszárdi UFC

18 Temmuz 2022 yılında Csákvár

Aron Fej%C5%91S kimdir

Aron Fej%C5%91S Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aron Fej%C5%91S şuan Aqvital FC Csákvár takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SZEAC Akadémia (-2013)

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Aron Fej%C5%91S nereli

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