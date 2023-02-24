Aron Girsik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aron Girsik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aron Girsik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aron Girsik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aron Girsik 7 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Romanya,Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Girsik Áron-Róbert şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aron Girsik Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aron Girsik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFC Siófok futbol takımında oynamaktadır. BFC Siófok takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aron Girsik'nin BFC Siófok ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aron Girsik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aron Girsik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aron Girsik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aron Girsik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında CFR Cluj U19

28 Ağustos 2019 yılında Dorog

1 Temmuz 2022 yılında BFC Siófok

Aron Girsik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aron Girsik şuan BFC Siófok takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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