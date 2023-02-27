Aron Johannsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aron Johannsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aron Johannsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aron Johannsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aron Johannsson 11 Ocak 1994 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aron Johannsson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Aron Johannsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fram Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fram Reykjavík takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Aron Johannsson'nin Fram Reykjavík ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Aron Johannsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aron Johannsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aron Johannsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aron Johannsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Mart 2010 yılında Haukar

21 Şubat 2018 yılında Grindavík

2 Şubat 2023 yılında Fram Reykjavík

Aron Johannsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aron Johannsson şuan Fram Reykjavík takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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