Aron Johannsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aron Johannsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aron Johannsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aron Johannsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aron Johannsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aron Johannsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aron Johannsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aron Johannsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aron Johannsson 10 Kasım 1990 tarihinde Mobile, Alabama şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,İzlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aron Johannsson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Aron Johannsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Valur Reykjavík takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Aron Johannsson'nin Valur Reykjavík ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Aron Johannsson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/aronjo20

http://www.instagram.com/aronjo/

http://www.facebook.com/aronjohannss

Aron Johannssonboyu ve yaşı kaç

Aron Johannsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aron Johannsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aron Johannsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aron Johannsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Breidablik U19

1 Ocak 2006 yılında Fjölnir U19

1 Ağustos 2007 yılında IMG Bradenton

1 Haziran 2008 yılında Fjölnir U19

16 Ekim 2008 yılında Fjölnir

1 Eylül 2010 yılında Aarhus GF

29 Ocak 2013 yılında AZ Alkmaar

5 Ağustos 2015 yılında W. Bremen

11 Temmuz 2019 yılında Hammarby

12 Şubat 2021 yılında Lech Poznan

31 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

17 Şubat 2022 yılında Valur

Aron Johannsson kimdir

Aron Johannsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aron Johannsson şuan Valur Reykjavík takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fjölnir Reykjavík (2000-2004), Breiðablik UBK (2004-2006), Fjölnir Reykjavík (2006-09/2008)

Aron Johannsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri takımında 9 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 4 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Aron Johannsson nereli

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