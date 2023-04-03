Aron Kari Adalsteinsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aron Kari Adalsteinsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aron Kari Adalsteinsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aron Kari Adalsteinsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aron Kari Adalsteinsson 9 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Aron Kári Aðalsteinsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aron Kari Adalsteinsson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aron Kari Adalsteinsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fram Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fram Reykjavík takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Aron Kari Adalsteinsson'nin Fram Reykjavík ile sözleşmesi 1 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Aron Kari Adalsteinsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aron Kari Adalsteinsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aron Kari Adalsteinsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aron Kari Adalsteinsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Kasım 2016 yılında Breidablik

12 Mayıs 2018 yılında ÍR

13 Haziran 2018 yılında Breidablik

1 Ağustos 2018 yılında Keflavík

16 Ekim 2018 yılında Breidablik

28 Mart 2019 yılında HK Kópavogs

16 Ekim 2019 yılında Breidablik

4 Haziran 2020 yılında Fram Reykjavík

31 Aralık 2021 yılında Breidablik

17 Şubat 2022 yılında Fram Reykjavík

Aron Kari Adalsteinsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aron Kari Adalsteinsson şuan Fram Reykjavík takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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