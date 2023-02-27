Aron Kristofer Larusson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aron Kristofer Larusson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aron Kristofer Larusson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aron Kristofer Larusson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aron Kristofer Larusson 17 Eylül 1998 tarihinde Akureyri şehrinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aron Kristofer Larusson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aron Kristofer Larusson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KR Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. KR Reykjavík takımına 21 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Aron Kristofer Larusson'nin KR Reykjavík ile sözleşmesi 16 Ekim 2025 tarihinde bitmektedir.

Aron Kristofer Larusson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aron Kristofer Larusson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aron Kristofer Larusson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aron Kristofer Larusson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Nisan 2016 yılında Thór

29 Nisan 2016 yılında Völsungur ÍF

17 Ekim 2016 yılında Thór

1 Temmuz 2019 yılında ÍA Akranes

21 Şubat 2022 yılında KR Reykjavík

Aron Kristofer Larusson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aron Kristofer Larusson şuan KR Reykjavík takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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