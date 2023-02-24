Aron Papp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aron Papp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aron Papp adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aron Papp Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aron Papp 2 Kasım 2004 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aron Papp Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Szeged-Csanád - GA futbol takımında oynamaktadır. Szeged-Csanád - GA takımına 1 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Aron Papp'nin Szeged-Csanád - GA ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Aron Papp Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aron Papp futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Szeged U17 - GA
1 Temmuz 2021 yılında Szeged II
1 Kasım 2022 yılında Szeged
Aron Papp Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aron Papp şuan Szeged-Csanád - GA takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
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