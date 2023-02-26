Aron Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aron Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aron Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aron Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aron Rodriguez 6 Ağustos 1999 tarihinde Balzar şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Aron David Rodríguez Franco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aron Rodriguez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Universidad Católica futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica takımına 23 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Aron Rodriguez'nin CD Universidad Católica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aron Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aron Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aron Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aron Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Nisan 2018 yılında Corintians FC

15 Mayıs 2018 yılında Quevedo

26 Şubat 2019 yılında CD Macará B

1 Ağustos 2020 yılında CD Macará

23 Mart 2022 yılında Uni. Católica

Aron Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aron Rodriguez şuan CD Universidad Católica takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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