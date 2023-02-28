Aron Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aron Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aron Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aron Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aron Sanchez 4 Mayıs 2003 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da José Arón Sánchez Flores şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aron Sanchez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Aron Sanchez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Academia Deportiva Cantolao futbol takımında oynamaktadır. Academia Deportiva Cantolao takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Aron Sanchez'nin Academia Deportiva Cantolao ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aron Sanchez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aronsanchez03/

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Aron Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aron Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 625 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 625 Bin € kadar çıkmıştır.

Aron Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aron Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Cantolao II

1 Ocak 2020 yılında AD Cantolao

Aron Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aron Sanchez şuan Academia Deportiva Cantolao takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Aron Sanchez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru U20 takımında 3 numaralı formasıyla 12 Aralık 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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