Aron Sigurdarson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aron Sigurdarson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aron Sigurdarson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aron Sigurdarson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aron Sigurdarson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aron Sigurdarson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aron Sigurdarson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aron Sigurdarson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aron Sigurdarson 8 Ekim 1993 tarihinde Reykjavík şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Aron Sigurðarson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aron Sigurdarson Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MD Management yapmaktadır. Aron Sigurdarson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Horsens futbol takımında oynamaktadır. AC Horsens takımına 9 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Aron Sigurdarson'nin AC Horsens ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aron Sigurdarsonboyu ve yaşı kaç

Aron Sigurdarson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aron Sigurdarson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Aron Sigurdarson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aron Sigurdarson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ağu 2009 yılında Fjölnir

12 Şubat 2016 yılında Tromsø IL

27 Şubat 2018 yılında IK Start

1 Ocak 2020 yılında Union SG

9 Ağu 2021 yılında AC Horsens

Aron Sigurdarson kimdir

Aron Sigurdarson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aron Sigurdarson şuan AC Horsens takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fjölnir Reykjavik (1998-2009)

Aron Sigurdarson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda takımında 17 numaralı formasıyla 31 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 6 numaralı formasıyla 5 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Aron Sigurdarson nereli

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