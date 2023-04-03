Aron Snaer Fridriksson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aron Snaer Fridriksson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aron Snaer Fridriksson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aron Snaer Fridriksson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aron Snaer Fridriksson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aron Snaer Fridriksson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aron Snaer Fridriksson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aron Snaer Fridriksson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aron Snaer Fridriksson 29 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur.  İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Aron Snær Friðriksson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aron Snaer Fridriksson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aron Snaer Fridriksson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KR Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. KR Reykjavík takımına 22 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Aron Snaer Fridriksson'nin KR Reykjavík ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Aron Snaer Fridrikssonboyu ve yaşı kaç

Aron Snaer Fridriksson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aron Snaer Fridriksson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Aron Snaer Fridriksson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aron Snaer Fridriksson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Mayıs 2013 yılında Breidablik U19

6 Mayıs 2014 yılında Breidablik

16 Nisan 2016 yılında Tindastóll

15 Mayıs 2016 yılında Breidablik

23 Temmuz 2016 yılında Vestri

31 Aralık 2016 yılında Breidablik

1 Ocak 2017 yılında Fylkir

22 Şubat 2022 yılında KR Reykjavík

Aron Snaer Fridriksson kimdir

Aron Snaer Fridriksson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aron Snaer Fridriksson şuan KR Reykjavík takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Aron Snaer Fridriksson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda U21 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Aron Snaer Fridriksson nereli

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