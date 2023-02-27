Aron Snaer Gudbjornsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aron Snaer Gudbjornsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aron Snaer Gudbjornsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aron Snaer Gudbjornsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aron Snaer Gudbjornsson {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Aron Snær Guðbjörnsson şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aron Snaer Gudbjornsson Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Fylkir Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fylkir Reykjavík takımına - tarihinde katılmıştır. Aron Snaer Gudbjornsson'nin Fylkir Reykjavík ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.
Aron Snaer Gudbjornsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aron Snaer Gudbjornsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aron Snaer Gudbjornsson şuan Fylkir Reykjavík takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
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