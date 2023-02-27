Aron Snaer İngason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aron Snaer İngason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aron Snaer İngason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aron Snaer İngason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aron Snaer İngason 26 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Aron Snær Ingason şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aron Snaer İngason Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F. TOTİK Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fram Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fram Reykjavík takımına 22 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Aron Snaer İngason'nin Fram Reykjavík ile sözleşmesi 30 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Aron Snaer İngason Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aron Snaer İngason isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aron Snaer İngason Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aron Snaer İngason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Nisan 2019 yılında Úlfarnir

22 Temmuz 2019 yılında Fram Reykjavík

23 Temmuz 2019 yılında ÍA U19

16 Ekim 2019 yılında Fram Reykjavík

1 Temmuz 2021 yılında Njardvík

16 Ekim 2021 yılında Fram Reykjavík

16 Temmuz 2022 yılında Thróttur

16 Ekim 2022 yılında Fram Reykjavík

Aron Snaer İngason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aron Snaer İngason şuan Fram Reykjavík takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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