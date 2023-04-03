Aron Thordur Albertsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aron Thordur Albertsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aron Thordur Albertsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aron Thordur Albertsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aron Thordur Albertsson 27 Haziran 1996 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Aron Þórður Albertsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aron Thordur Albertsson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportic Players Management yapmaktadır. Aron Thordur Albertsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KR Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. KR Reykjavík takımına 6 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Aron Thordur Albertsson'nin KR Reykjavík ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Aron Thordur Albertsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aron Thordur Albertsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aron Thordur Albertsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aron Thordur Albertsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Şubat 2014 yılında Fram Reykjavík

17 Şubat 2015 yılında HK Kópavogs

13 Ocak 2016 yılında Thróttur

26 Ağustos 2020 yılında Fram Reykjavík

6 Mayıs 2022 yılında KR Reykjavík

Aron Thordur Albertsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aron Thordur Albertsson şuan KR Reykjavík takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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