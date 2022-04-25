Arpa Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Arpa Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Arpa Yetiştiricisi ne iş yapar, Arpa Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Arpa Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Arpa Yetiştiricisi Tanımı;

__

Arpa Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Arpa Yetiştiricisi Maaşları

Arpa Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Arpa Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Arpa Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6111.09

Meslek Adı :

Arpa Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Tarla Ürünleri Ve Sebze Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hayvan yemi veya malt sanayiinde kullanılan arpanın kaliteli, ekonomik ve daha bol üretimi için ekimi, yetiştirilmesi ve hasat edilmesi gibi işlerde çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Arpa Yetiştiricisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Toprak tavında iken pullukla derin sürüm yapmak, uygun tarım aleti ile tarlayı düzelterek toprak hazırlığını yapmak,

b) Ekimden önce tohumları civalı ilaçla ilaçlamak,

c) Mibzerle arpa tohumlarını ekim derinliği, sıra araları göz önünde bulundurarak ekimini yapmak,

d) Ekim ile birlikte uygun miktarda ve çeşidine göre gübreleme yapmak,

e) Gelişim evresine göre sapa kalkma, süt olumu evresinde sulama yapmak,

f) Hastalık ve zararlılara karşı uygun ilaç ve zamanında ilaçlama yaparak mücadele etmek,

g) Arpa 3-5 yapraklı döneminde yabancı ot mücadelesi yapmak,

h) Hasat zamanı arpayı tırpan veya biçerdöver ile hasadını yapmak,

i) Arpa rutubet olmayan kuru, havadar ve aydınlık bir yerde depolamak

j) Kullanılan makine, araç, gereç ve ekipmanların periyodik bakımlarını yapmak,

k) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?