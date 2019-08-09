Arpaçay’da kök kenevir ele geçirildi
Arpaçay ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda bin 128 adet kök kenevir ele geçirildi.
Arpaçay ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda bin 128 adet kök kenevir ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Arpaçay İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekiplerce yürütülen arama-tarama faaliyetlerinde H.K.'ya ait evin önünde 944, C.A.'nın evinin bahçesinde ise 184 olmak üzere toplam bin 128 kök kenevir ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen kenevirler, olay yerinde yakılarak imha edildi.
Gözaltına alınan şüpheliler ise gerekli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT