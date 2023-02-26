Arsalan Motahari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arsalan Motahari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arsalan Motahari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arsalan Motahari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arsalan Motahari 10 Mart 1993 tarihinde Garmsar, Semnan şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da Amir Arsalan Motahari şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arsalan Motahari Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini I.SM yapmaktadır. Arsalan Motahari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esteghlal FC futbol takımında oynamaktadır. Esteghlal FC takımına 8 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Arsalan Motahari'nin Esteghlal FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Arsalan Motahari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arsalan Motahari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Arsalan Motahari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arsalan Motahari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Moghavemat

1 Temmuz 2014 yılında Naft Tahran

20 Ağustos 2017 yılında Pars Jam

10 Ocak 2018 yılında Tractor Sazi

6 Ağustos 2018 yılında Saham Club

6 Ekim 2018 yılında Zob Ahan

8 Ocak 2020 yılında Esteghlal FC

Arsalan Motahari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arsalan Motahari şuan Esteghlal FC takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

Arsalan Motahari Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İran U23 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 12 gol atmıştır.

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