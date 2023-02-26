Arsalan Tafazoli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arsalan Tafazoli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arsalan Tafazoli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arsalan Tafazoli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arsalan Tafazoli 30 Mayıs 1998 tarihinde Rasht, Gilan şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da ارسلان تفضلی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arsalan Tafazoli Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arsalan Tafazoli, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malavan of Bandar Anzali futbol takımında oynamaktadır. Malavan of Bandar Anzali takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Arsalan Tafazoli'nin Malavan of Bandar Anzali ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arsalan Tafazoli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arsalan Tafazoli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arsalan Tafazoli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arsalan Tafazoli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Malavan

Arsalan Tafazoli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arsalan Tafazoli şuan Malavan of Bandar Anzali takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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