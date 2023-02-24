Arseld Halilaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arseld Halilaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arseld Halilaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Arseld Halilaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Arseld Halilaj 11 Ocak 2004 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Arseld Halilaj Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
KF Teuta futbol takımında oynamaktadır. KF Teuta takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Arseld Halilaj'nin KF Teuta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Arseld Halilaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Arseld Halilaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ekim 2018 yılında Akademia YL
12 Eylül 2019 yılında Akademia U21
10 Ekim 2020 yılında Akademia e Fut.
1 Temmuz 2022 yılında KF Teuta U21
1 Ocak 2023 yılında KF Teuta
Arseld Halilaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Arseld Halilaj şuan KF Teuta takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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