Arsen Agcabayov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arsen Agcabayov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arsen Agcabayov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arsen Agcabayov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arsen Agcabayov 11 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Arsen İlham oğlu Ağcabəyov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arsen Agcabayov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arsen Agcabayov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shamakhi futbol takımında oynamaktadır. FC Shamakhi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Arsen Agcabayov'nin FC Shamakhi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Arsen Agcabayov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arsen Agcabayov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arsen Agcabayov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arsen Agcabayov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FK Sabah U19

16 Eylül 2020 yılında FK Sabail

31 Aralık 2020 yılında FK Sabah U19

1 Temmuz 2021 yılında Sabah FK

3 Ocak 2022 yılında Sumqayıt

30 Haziran 2022 yılında Sabah FK

1 Temmuz 2022 yılında Shamakhi

Arsen Agcabayov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arsen Agcabayov şuan FC Shamakhi takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Arsen Agcabayov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan U21 takımında 3 numaralı formasıyla 12 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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