Arsen Beglaryan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arsen Beglaryan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arsen Beglaryan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arsen Beglaryan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arsen Beglaryan 18 Şubat 1993 tarihinde Krasnodar şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Ermenistan,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Արսեն Բեգլարյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arsen Beglaryan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dmitriy Stoyakin yapmaktadır. Arsen Beglaryan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Urartu Yerevan futbol takımında oynamaktadır. FC Urartu Yerevan takımına 5 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Arsen Beglaryan'nin FC Urartu Yerevan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arsen Beglaryan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ArsenBeglaryan

http://www.instagram.com/beglaryan_arsen/

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Arsen Beglaryan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arsen Beglaryan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Arsen Beglaryan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arsen Beglaryan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Akad. Krasnodar

1 Ocak 2011 yılında Krasnodar II

1 Ocak 2012 yılında Gandzasar

1 Temmuz 2014 yılında Shirak Gyumri

23 Temmuz 2014 yılında Ulisses

30 Temmuz 2015 yılında MIKA Aschtarak

1 Temmuz 2016 yılında Alashkert

1 Temmuz 2018 yılında Liepaja

13 Şubat 2019 yılında Dnyapro Mogilev

5 Şubat 2020 yılında FC Urartu

Arsen Beglaryan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arsen Beglaryan şuan FC Urartu Yerevan takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Arsen Beglaryan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Krasnodar (bis 12/2010)

Ermenistan takımında 16 numaralı formasıyla 25 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U21 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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