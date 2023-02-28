Arsen Galstyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arsen Galstyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arsen Galstyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arsen Galstyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arsen Galstyan 1 Mayıs 2002 tarihinde Goris şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Արսեն Գալստյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arsen Galstyan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Arsen Galstyan, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Noah Erivan futbol takımında oynamaktadır. FC Noah Erivan takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Arsen Galstyan'nin FC Noah Erivan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arsen Galstyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arsen Galstyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arsen Galstyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arsen Galstyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Ararat-Arm. II

26 Temmuz 2020 yılında BKMA Erivan

8 Şubat 2023 yılında FC Noah

Arsen Galstyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arsen Galstyan şuan FC Noah Erivan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Arsen Galstyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan U21 takımında 3 numaralı formasıyla 8 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Ermenistan U19 takımında 14 numaralı formasıyla 21 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U18 takımında 3 numaralı formasıyla 9 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U16 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U15 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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