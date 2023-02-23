Arsen Grosu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arsen Grosu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arsen Grosu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arsen Grosu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arsen Grosu 13 Nisan 2001 tarihinde Kolomyya, Ivano-Frankivsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Гросу Арсен Дмитрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arsen Grosu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ONE HUNDRED SPORTS yapmaktadır. Arsen Grosu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Górnik Zabrze futbol takımında oynamaktadır. Górnik Zabrze takımına 17 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Arsen Grosu'nin Górnik Zabrze ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arsen Grosu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arsen Grosu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arsen Grosu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arsen Grosu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında PFK Lviv U19

1 Mart 2019 yılında Pokuttya Kolom.

1 Ağustos 2019 yılında C. Nowotaniec

14 Aralık 2020 yılında Gornik II

17 Temmuz 2021 yılında Górnik Zabrze

Arsen Grosu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arsen Grosu şuan Górnik Zabrze takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Yunior Ivano-Frankivsk (2012-2013), DYuSSh-3 Ivano-Frankivsk (2014-2015), KODYuSSh-Arsenal Shchaslyve (2015-2016), Bukovyna Chernivtsi (2016-2017), FK Lviv (2017-2018)

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