Arsen Hayrapetyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arsen Hayrapetyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arsen Hayrapetyan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Arsen Hayrapetyan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Arsen Hayrapetyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arsen Hayrapetyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arsen Hayrapetyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arsen Hayrapetyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arsen Hayrapetyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arsen Hayrapetyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arsen Hayrapetyan 16 Şubat 1997 tarihinde Yaroslavl şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Rusya,Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Айрапетян Арсен Мгерович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arsen Hayrapetyan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Arsen Hayrapetyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Noah Erivan futbol takımında oynamaktadır. FC Noah Erivan takımına 14 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Arsen Hayrapetyan'nin FC Noah Erivan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arsen Hayrapetyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arsen Hayrapetyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Arsen Hayrapetyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arsen Hayrapetyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Shinnik Yaroslav

1 Temmuz 2017 yılında Ararat Moskau

30 Haziran 2018 yılında Shinnik Yaroslav

1 Temmuz 2018 yılında Znamya Truda

30 Haziran 2019 yılında Shinnik Yaroslav

4 Temmuz 2019 yılında Murom

30 Haziran 2020 yılında Shinnik Yaroslav

1 Temmuz 2020 yılında Rodina Moscow

14 Eylül 2022 yılında FC Noah

30 Haziran 2023 yılında Rodina Moscow

Arsen Hayrapetyan kimdir

Arsen Hayrapetyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arsen Hayrapetyan şuan FC Noah Erivan takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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Arsen Hayrapetyan nereli

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