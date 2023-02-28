Arsen Hovhannisyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arsen Hovhannisyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arsen Hovhannisyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arsen Hovhannisyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arsen Hovhannisyan 1 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Արսեն Հովհաննիսյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arsen Hovhannisyan Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arsen Hovhannisyan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lernayin Artsakh Goris futbol takımında oynamaktadır. Lernayin Artsakh Goris takımına 13 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Arsen Hovhannisyan'nin Lernayin Artsakh Goris ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arsen Hovhannisyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arsen Hovhannisyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arsen Hovhannisyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arsen Hovhannisyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Ararat Yerevan

1 Ocak 2015 yılında Ararat II

1 Temmuz 2016 yılında Gandzasar II

1 Ağustos 2017 yılında Artsakh Erewan

1 Temmuz 2018 yılında Lokomotiv

1 Ağustos 2020 yılında West Armenia

1 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

13 Şubat 2021 yılında L. Artsakh

Arsen Hovhannisyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arsen Hovhannisyan şuan Lernayin Artsakh Goris takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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