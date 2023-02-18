Arsen Knezevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arsen Knezevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arsen Knezevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Arsen Knezevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Arsen Knezevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arsen Knezevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arsen Knezevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arsen Knezevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arsen Knezevic 26 Ağu 2000 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Арсен Кнежевић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arsen Knezevic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arsen Knezevic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jedinstvo Ub futbol takımında oynamaktadır. FK Jedinstvo Ub takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Arsen Knezevic'nin FK Jedinstvo Ub ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arsen Knezevicboyu ve yaşı kaç

Arsen Knezevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arsen Knezevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Arsen Knezevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arsen Knezevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Eylül 2018 yılında Rad Belgrad U19

2 Ağu 2019 yılında K.Lazarevac U19

1 Şubat 2020 yılında Kolubara

17 Eylül 2021 yılında Radnicki Obrenovac

16 Temmuz 2022 yılında Jedinstvo Ub

Arsen Knezevic kimdir

Arsen Knezevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arsen Knezevic şuan FK Jedinstvo Ub takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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Arsen Knezevic nereli

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