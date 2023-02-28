Arsen Sadoyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arsen Sadoyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arsen Sadoyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arsen Sadoyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arsen Sadoyan 16 Mart 1999 tarihinde Yerevan şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Արսեն Սադոյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arsen Sadoyan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arsen Sadoyan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shirak Gyumri futbol takımında oynamaktadır. FC Shirak Gyumri takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Arsen Sadoyan'nin FC Shirak Gyumri ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arsen Sadoyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arsen Sadoyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arsen Sadoyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arsen Sadoyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Banants II

1 Temmuz 2019 yılında FC Urartu

15 Ağustos 2020 yılında Ararat Yerevan

16 Ağustos 2020 yılında Shirak Gyumri

30 Haziran 2021 yılında Ararat Yerevan

21 Ocak 2022 yılında Shirak Gyumri

Arsen Sadoyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arsen Sadoyan şuan FC Shirak Gyumri takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Arsen Sadoyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan U21 takımında 15 numaralı formasıyla 19 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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