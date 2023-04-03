Arsen Vitarigov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arsen Vitarigov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arsen Vitarigov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Arsen Vitarigov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Arsen Vitarigov 18 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Arsen Vitarigov Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AC Sparta Prag U19 futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag U19 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Arsen Vitarigov'nin AC Sparta Prag U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Arsen Vitarigov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Arsen Vitarigov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Sparta Prag U19
Arsen Vitarigov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Arsen Vitarigov şuan AC Sparta Prag U19 takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
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