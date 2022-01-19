Arsenal 0-2 Liverpool | Maç sonucu
İngiltere Lig Kupası'nın yarı final aşamasında Arsenal ile Liverpool karşı karşıya geldi. Dev maçta Liverpool, rakibini 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırmayı başardı.
İngiltere Lig Kupası'nda Liverpool, deplasmanda Arsenal'i 2-0 yenerek finale yükseldi.
Lig Kupası yarı final ikinci maçında Arsenal, Emirates Stadı'nda Liverpool'u konuk etti.
Maça hızlı başlayan konuk takım, 19. dakikada Diogo Jota'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
Liverpool, 77. dakikada Diogo Jota'nın attığı ikinci golle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Ev sahibi Arsenal'den Thomas Partey 90. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu skorla Liverpool, Wembley Stadı'nda 27 Şubat'ta oynanacak İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea ile karşılaşacak.