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Arsenal 0-2 Liverpool | Maç sonucu

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, zorlu Arsenal deplasmanından 2-0 galibiyetle ayrılarak zirve yarışında önemli bir galibiyet elde etti.

Arsenal 0-2 Liverpool | Maç sonucu

İngiltere Premier Lig'de 27. hafta erteleme maçında, Liverpool, Arsenal'i 2-0 mağlup etti.

Emirates Stadyumu'nda İngiliz hakem Andre Marriner'in yönettiği karşılaşmada, Liverpool, Diogo Jota'nın 54. ve Roberto Firmino'nun 62. dakikada attığı gollerle galibiyete ulaştı.

Arsenal'e karşı zafer kazanan ve sahadan 3 puanla ayrılan Liverpool, böylelikle lider Manchester City ile arasındaki farkı 1 puana düşürdü.

Arsenal 0-2 Liverpool | Maç sonucu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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