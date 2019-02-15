Arsenal, Belarus’tan eli boş döndü

İngiliz ekibi Arsenal, Avrupa Ligi'nde Belarus deplasmanında BATE ekibine 1-0 mağlup olarak sürpriz bir sonuca imza attı.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçları bu akşam oynanan 15 maçla tamamlandı. Türk ekiplerinden Galatasaray, Portekiz ekibi Benfica'ya 2-1 mağlup olarak tur şansını zora soktu. Gecenin sürpriz sonucuna ise Arsenal imza attı. İngiliz ekibi Belarus deplasmanında BATE'ye 1-0 mağlup oldu.

Rövanş maçları 20-21 Şubat tarihleri arasında oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk ayağında oynanan 15 maçla alınan sonuçlar şöyle:

Galatasaray: 1 - Benfica: 2

Lazio: 0 - Sevilla: 1

BATE: 1 - Arsenal: 0

Olympiakos: 2 - Dinamo Kiev: 2

Rennes: 3 - Real Betis: 3

Krasnodar: 0 - Bayer Leverkusen: 0

Slavia Prag: 0 - Genk: 0

Rapid Wien: 0 - Inter: 1

Sporting Lizbon: 0 - Villarreal: 1

Celtic: 0 - Valencia: 2

Shakhtar Donetsk: 0 - Eintracht Frankfurt: 2

Malmö: 1 - Chelsea: 2

Zürih: 1 - Napoli: 3

Viktoria Plzen: 2 - Dinamo Zagreb: 1

Club Brugge: 2 - Salzburg: 1

Kaynak: İHA