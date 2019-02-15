Arsenal, Belarus’tan eli boş döndü
İngiliz ekibi Arsenal, Avrupa Ligi'nde Belarus deplasmanında BATE ekibine 1-0 mağlup olarak sürpriz bir sonuca imza attı.
İngiliz ekibi Arsenal, Avrupa Ligi'nde Belarus deplasmanında BATE ekibine 1-0 mağlup olarak sürpriz bir sonuca imza attı.
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçları bu akşam oynanan 15 maçla tamamlandı. Türk ekiplerinden Galatasaray, Portekiz ekibi Benfica'ya 2-1 mağlup olarak tur şansını zora soktu. Gecenin sürpriz sonucuna ise Arsenal imza attı. İngiliz ekibi Belarus deplasmanında BATE'ye 1-0 mağlup oldu.
Rövanş maçları 20-21 Şubat tarihleri arasında oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk ayağında oynanan 15 maçla alınan sonuçlar şöyle:
Galatasaray: 1 - Benfica: 2
Lazio: 0 - Sevilla: 1
BATE: 1 - Arsenal: 0
Olympiakos: 2 - Dinamo Kiev: 2
Rennes: 3 - Real Betis: 3
Krasnodar: 0 - Bayer Leverkusen: 0
Slavia Prag: 0 - Genk: 0
Rapid Wien: 0 - Inter: 1
Sporting Lizbon: 0 - Villarreal: 1
Celtic: 0 - Valencia: 2
Shakhtar Donetsk: 0 - Eintracht Frankfurt: 2
Malmö: 1 - Chelsea: 2
Zürih: 1 - Napoli: 3
Viktoria Plzen: 2 - Dinamo Zagreb: 1
Club Brugge: 2 - Salzburg: 1
Kaynak: İHA
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