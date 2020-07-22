Arsenal, deplasmanda Aston Villa'ya kayıp: 0-1
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Aston Villa, evinde Arsenal'i 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Arsenal, bir sıralama düşerek 10. sıraya geriledi.
İngiltere Premier Lig 37. hafta mücadelesinde ligde kalma mücadelesi veren Aston Villa, sahasında Arsenal ile karşı karşıya geldi.
Villa Park'ta oynanan karşılaşmayı Aston Villa 1-0 kazanarak altın değerinde 3 puan aldı ve ligde kalma umutlarını son haftaya taşıdı.
Karşılaşmanın 27. dakikasında eski Kasımpaşalı Trezeguet'in galibiyeti getiren golü Aston Villa'yı galibiyete taşırken Arsenal'in ilk 8 sırada bitirme hayalleri de büyük sekteye uğradı.
Karşılaşmanın ardından Arsenal 53 puanda kalırken Aston Villa ise 34 puana yükseldi.
.Aston Villa, aldığı galibiyetle küme düşme hattından bir sıra yükselerek 17. sıraya geldi.