MasterChef Emir'in babası Hasan Elidemir kimdir?Azerbaycan'dan müjde: Gubadlı kent merkezi de kurtarıldıArsenal - Leicester City maçı şifresiz canlı izleBurak Yılmaz Nice-Lille maçında küfür mü etti? | Burak Yılmaz küfürNice-Lille maçında sinirlenen Burak Yılmaz'dan küfür!Masterchef safranlı ekmek nasıl yapılır? Safranlı ekmek tarifi | Malzemeleri nelerdir?Masterchef yarışmacıları para alıyor mu?Koronavirüs kabusu! 8 belediye çalışanı karantina altına alındı2020-2021 Fenerbahçe, Trabzonspor maç özeti, maç sonucuFırtına ikinci yarıda kesildi! Fenerbahçe'den Trabzonspor'a soğuk duş
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Arsenal - Leicester City maçı şifresiz canlı izle

Arsenal - Leicester City maçı şifresiz canlı izle

İngiltere Premier Lig'de günün en önemli maçı Arsenal ile Leicester City arasında oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri için haberimize göz atabilirsiniz.

Arsenal - Leicester City maçı şifresiz canlı izle

Premier Lig'in altıncı haftası müthiş bir heyecana sahip oluyor. Futbolseverler, geçtiğimiz gün oynanan Manchester United - Chelsea maçında aradığı coşkuyu bulamamıştı, bu boşluğu doldurabilecek bir maç olan Arsenal - Leicester City maçı, bugün saat 22.15'de televizyon ekranlarında olacak. 

Türk taraftarların da Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü dolayısıyla farklı bir sempati ile yaklaştığı Leicester City'nin ligde 9 puanı bulunuyor. Eşit puanda olan Arsenal'de maçı kazanarak üst sıralara yükselmek istiyor. Karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini haberimizde verdik.

Emirates'de oynanacak zorlu mücadele bu akşam saat 22.15'de başlayacak ve S Sport kanalından yayınlanacak. D-Smart aboneliği bulunmayan futbolseverler, mücadeleyi Azerbaycan kanalı olan IDMAN TV'den şifresiz ve canlı olarak izleyebilirler.

IDMAN TV canlı izlemek için tıklayınız

Çağlar Söyüncü sakatlığı nedeniyle Leicester City kadrosunda bulunmazken Cengiz Ünder ise yedeklerde bulunuyor. 

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT