Arsenal - Leicester City maçı şifresiz canlı izle

Premier Lig'in altıncı haftası müthiş bir heyecana sahip oluyor. Futbolseverler, geçtiğimiz gün oynanan Manchester United - Chelsea maçında aradığı coşkuyu bulamamıştı, bu boşluğu doldurabilecek bir maç olan Arsenal - Leicester City maçı, bugün saat 22.15'de televizyon ekranlarında olacak.

Türk taraftarların da Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü dolayısıyla farklı bir sempati ile yaklaştığı Leicester City'nin ligde 9 puanı bulunuyor. Eşit puanda olan Arsenal'de maçı kazanarak üst sıralara yükselmek istiyor. Karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini haberimizde verdik.

Emirates'de oynanacak zorlu mücadele bu akşam saat 22.15'de başlayacak ve S Sport kanalından yayınlanacak. D-Smart aboneliği bulunmayan futbolseverler, mücadeleyi Azerbaycan kanalı olan IDMAN TV'den şifresiz ve canlı olarak izleyebilirler.

IDMAN TV canlı izlemek için tıklayınız.

Çağlar Söyüncü sakatlığı nedeniyle Leicester City kadrosunda bulunmazken Cengiz Ünder ise yedeklerde bulunuyor.