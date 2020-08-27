İngiltere'de geçen sezonun Premier Lig şampiyonu Liverpool, yine geçen sezonun FA Cup şampiyonu Arsenal ile Community Shield kupasında karşı karşıya gelecek. Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Liverpool, Salzburg ve Stuttgart ile iki hazırlık maçı oynadı. Bu maçlardan Salzburg ile berabere kalırken, Stuttgart'ı ise mağlup etti. Arsenal ise EFL Lig 1'de mücadele eden Milton Keynes Dons ile hazırlık maçı oynadı. Bu karşılaşmadan galip ayrılan Arsenal, FA Cup'ı Chelsea'yi eleyerek kazanmıştı. Peki, Arsenal - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ARSENAL - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

İngiltere'nin en köklü turnuvalarından olan Community Shield'de Arsenal ve Liverpool karşı karşıya gelecek. 29 Ağustos Cumartesi günü oynanacak mücadele, TSİ 18.30'da izleyicilerle buluşacak. Karşılaşma hakkında bilgiler geldikçe haberimizi güncelleyeceğiz.

ARSENAL - LİVERPOOL HANGİ KANALDA?

29 Ağustos Cumartesi günü oynanacak mücadele, TSİ 18.30'da başlayacak. Ancak Arsenal - Liverpool maçı için şu anlık Türkiye yayıncısı bulunmuyor. TRT Spor'un daha önce Liverpool'un hazırlık maçlarını vermesi ve FA Cup maçını naklen yayınlaması, Community Shield maçını da yayınlama ihtimalini doğuruyor.