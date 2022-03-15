İngiltere Premier Lig'de futbol heyecanı sürüyor. Bu doğrultuda 27. hafta kapsamında Arsenal ile Liverpool karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Arsenal – Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ARSENAL– LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arsenal – Liverpool maçı 16 Mart 2022 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 23.15'de başlayacak. Zorlu müsabaka Londra'da, Emirates Stadyumu'nda oynanacak.

ARSENAL– LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Arsenal – Liverpool maçı S Sport kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.