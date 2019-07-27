Arsenal Lyon maçı hangi kanalda | Arsenal Lyon maçı canlı izleme linki

İki büyük futbol takımı Milan ve Benfica karşı karşıya geliyor. Yapılan Uluslararası Şampiyonlar Kupası maçı ise yarın ekranlarda olacak. Kullanıcılar Milan Benfica maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Milan Benfica canlı izle link var mı? İşte cevabı...

Arsenal Lyon maçı hangi kanalda

Arsenal - Lyon, Hazırlık Maçı maçı 28 07 2019 günü TRT Spor HD, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 17:15. Karşılaşmayı izleyebileceğiniz platform ve kanal bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

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Arsenal Lyon maçı canlı izleme linki

Arsenal ile Lyon arasındaki Hazırlık Maçı Maçı Emirates Stadyumu, Londra'da oynanacak. TRT Spor HD Digiturk 86, Turkcell TV+ 70, Web , Kablo TV 97, Tivibu 85, Fil Box 74, D-Smart 86, Şifresiz 4A, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

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İki büyük futbol takımı Milan ve Benfica karşı karşıya geliyor. Yapılan Uluslararası Şampiyonlar Kupası maçı ise yarın ekranlarda olacak. Kullanıcılar Milan Benfica maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Milan Benfica canlı izle link var mı? İşte cevabı...