Arsenal - Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11'ler...

UEFA Avrupa Liginde son 16 Turu heyecanı bugün oynanacak olan rövanş maçlarıyla tamamlanacak. Bu kapsamda Yunanistan'da oynanan ilk maçta rakibini 3-0 yenen Arsenal ile Olympiakos kozlarını paylaşacak.

ARSENAL - OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Arsenal ile Olympiakos arasında oynanacak olan maç bu akşam (18 Mart Perşembe) Türkiye saati ile 20.55'de başlayacak. Emirates Stadium'unda oynanacak olan mücadele beIN SPORTS HD 1'den şifreli olarak ekranlara gelecek.

Mücadeleyi İspanyol hakem Del Cerro Grande yönetecek. Grande'in yardımcılıklarını ise Juan Yuste ve Roberto Alonso yapacak.

İŞTE MUHTEMEL İLK 11'LER

Arsenal: Leno; Bellerin, Luiz, Mari, Tierney; Xhaka, Ceballos; Pepe, Odegaard, Smith Rowe; Aubameyang.

Olympiakos: Sa; Lala, Sokratis, M'Vila, Reabciuk; Camara, Bouchalakis; Bruma, Valbuena, Masouras; El Arabi.