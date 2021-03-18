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  3. Arsenal - Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11'ler...

Arsenal - Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11'ler...

UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu rövanş maçında Arsenal evinde Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Peki Arsenal - Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11'ler...

Arsenal - Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11'ler...

UEFA Avrupa Liginde son 16 Turu heyecanı bugün oynanacak olan rövanş maçlarıyla tamamlanacak. Bu kapsamda Yunanistan'da oynanan ilk maçta rakibini 3-0 yenen Arsenal  ile Olympiakos kozlarını paylaşacak. 

ARSENAL - OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Arsenal ile Olympiakos arasında oynanacak olan maç bu akşam (18 Mart Perşembe) Türkiye saati ile 20.55'de başlayacak. Emirates Stadium'unda oynanacak olan mücadele beIN SPORTS HD 1'den şifreli olarak ekranlara gelecek. 

Mücadeleyi  İspanyol hakem Del Cerro Grande yönetecek. Grande'in yardımcılıklarını ise Juan Yuste    ve Roberto Alonso yapacak.

İŞTE MUHTEMEL İLK 11'LER

Arsenal: Leno; Bellerin, Luiz, Mari, Tierney; Xhaka, Ceballos; Pepe, Odegaard, Smith Rowe; Aubameyang.

Olympiakos: Sa; Lala, Sokratis, M'Vila, Reabciuk; Camara, Bouchalakis; Bruma, Valbuena, Masouras; El Arabi.

Tayfun Altuntaş
Editör
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