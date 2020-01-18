İki takım Arsenal - Sheffield United karşı karşıya geliyor. İNGİLTERE: Premier League - 23. Maç Günü ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

Peki Arsenal - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Arsenal - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal - Sheffield Utd, İngiltere Premier Lig maçı 18 01 2020 günü TRT Spor HD, S Sport Plus, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 18:00

İngiltere Premier Lig maçı, TRT Spor HD , S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

Arsenal ile Sheffield Utd arasındaki İngiltere Premier Lig Maçı Emirates Stadyumu, Londra'da oynanacak.

Bu hafta Trt Spor'da futbolseverler için 7 maç birden var!