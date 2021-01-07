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  3. Arsenal Teknik Direktörü Arteta'dan flaş Mesut Özil yorumu!

Arsenal Teknik Direktörü Arteta'dan flaş Mesut Özil yorumu!

Fenerbahçe ile 3.5 yıllığına anlaştığı iddia edilen yıldız futbolcu Mesut Özil'in hocası Mikel Arteta, oyuncunun durumunun bir kaç gün içerisinde netleşeceğini söyledi.

Arsenal Teknik Direktörü Arteta'dan flaş Mesut Özil yorumu!

Gerçekleşmesi halinde son yılların en heyecan verici transferlerinden birisi olacak olan Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi hakkında Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'da bir yorumda bulundu. Bir dönem birlikte oynadıkları Arsenal'in şimdilerde hocalığını üstlenen Arteta, Özil'in transfer durumlarının bir kaç gün içinde netleşeceğini açıkladı. Dün öğle saatlerinde basına servis edilen Mesut Özil ve Fenerbahçe 3.5 yıllığına prensipte anlaştı iddiası, henüz netlik kazanmış değil. 

Oyuncunun transferi hakkında tüm bilinmeyenleri değerlendiren Arteta, şu yorumlarda bulundu:

"Mesut Özil'in Arsenal'deki geleceğini önümüzdeki birkaç gün içinde çözülecek. İki tarafın da artık önüne bakması gerek. Eğer ortak bir çözüm noktasında buluşamazsak, Özil 6 ay daha bizimle olacak. Önümüzdeki birkaç gün içinde oturup, bir karar alacağız" 

Arsenal'de haftada 350 bin Sterlin kazanan 32 yaşındaki yıldızla Fenerbahçe ve DC United'ın yanı sıra birçok kulübün de temasta olduğu belirtildi.

Arsenal Teknik Direktörü Arteta'dan flaş Mesut Özil yorumu!

ARSENAL ELDEN ÇIKARMAK İSTİYOR

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra İngiliz basınında da çokça konuşulan Mesut Özil transferinin yakında netleşeceği yazılıyor. Arsenal'in Ocak ayında elinden çıkarmak istediği isimlerin başında geldiği söylenen Özil için İngiliz basınından flaş bir iddia geldi. 

İki farklı gazete, oyuncunun Arsenal'e karşı olan bağlılığının sorgulanmaya başlamasından ötürü Londra ekibinin yakın zamanda elden çıkarmak istediği ve Özil'den boşalacak bütçeyi de farklı oyunculara kullanmak istediği belirtildi. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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