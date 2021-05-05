Arsenal - Villareal maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi ? ( muhtemel ilk 11)

UEFA Avrupa Liginde yarı final heyecanı rövanş maçlarıyla devam edecek. İlk maçı 2-1 kaybeden Arsenal, Villareal'i bu kez konuk edecek. Zorlu müsabaka hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolsever de internet arama motorlarında Arsenal - Villareal maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi ? sorularının cevaplarını araştırmaya başladılar. İki takım hakkında son bilgiler ve muhtemel ilk 11 haberimizde...

ARSENAL - VİLLAREAL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Arsenal ile Villareal arasında oynanacak olan rövanş maçı 6 Nisan Perşembe günü oynanacak. Arsenal Stadyumunda oynanacak olan mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak ve Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Zorlu müsabakayı Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. Vinčić'in yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Tomaž Klančnik ve Andraž Kovačič yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Sloven Matej Jug olacak. VAR'da Alman hakem Bastian Dankert, AVAR'da ise Polonyalı Pawel Gil olacak.

ARSENAL - VİLLAREAL MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ ?

Arsenal ile Villareal arasında oynanacak olan zorlu müsabaka Bein Sports 1 kanalından şifreli olarak ekranlara gelecek.

ARSENAL - VİLLAREAL MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Arsenal: Leno; Chambers, Holding, Pablo Marí, Xhaka; Elneny, Partey, Smith Rowe; Pépé﻿﻿, Aubameyang, Saka

Villarreal: Rulli; Mario, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chuckweze, Parejo, Coquelin, Trigueros; Alcácer, Moreno.

Kaynak: Bölge Gündem