Arsenal'dan Real'e 18 milyon Pound!

Yeni bir transfer haberi bu sefer dünyadan geldi.

Arsenal transferde gözünü Real Madrid’in golcüsüne dikti…

Daily Star’da yer alan haberde Londra ekibi, Mariano Diaz için Real Madrid’e 18 milyon Pound’luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Menajer Unai Emery’nin hücum hattı için düşündüğü diğer ismin ise Crystal Palace’ta oynayan Wilfried Zaha olduğu belirtildi. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Cristiano Ronaldo’nun ayrılığının ardından Real Madrid’in Lyon’dan 22 milyon Euro karşılığında renklerine bağladığı Mariano Diaz eflatun beyazlı forma ile sadece 4 gole imza atmıştı.

Diaz ile bir diğer Londra ekibi Tottenham’ın da ilgilendiği iddia ediliyor.