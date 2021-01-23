Arsene Wenger'den Mesut Özil yorumu: 'Ocak ayının en iyi transferi'

Süper Lig'de Ocak ayı transfer döneminin dünya üzerinde de ses getiren transferine Fenerbahçe, Mesut Özil'i kadrosuna katarak imza attı. Yıldız futbolcuyu İstanbul'a getiren sarı-lacivertliler, kısa süre içerisinde devasa bir imza töreni ile Özil'i sarı-lacivertli camiaya tanıtacak.

Mesut Özil'in Arsenal'de birlikte çalıştığı Arsene Wenger, Özil hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu. beIN SPORTS HABER'e konuşan Wenger, "Bu transfer güncel olarak Ocak ayı transfer döneminin en büyük transferi durumunda. Çünkü futbol dünyası şimdilerde biraz sessiz. Bu, ligde güçlü bir konumda bulunan Fenerbahçe için güzel bir haber. Mesut, şampiyonluğu kazanma konusunda iddialı olan takımı için yapbozun bir parçası olabilir." dedi.

"GÜÇLÜ BİR TÜRK BAĞI OLDUĞUNU HİSSEDEBİLİYORDUM"

32 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'de oynama hayalini kendisiyle paylaşmadığını dile getiren Fransız teknik adam, "Fenerbahçe hakkında bir şey konuşmadık çünkü onun her zaman Arsenal'de olmasını istedim. Fakat her zaman için güçlü bir Türk bağı olduğunu hissedebiliyordum. Ailesiyle, menajeriyle, babasıyla tanıştım, bu sayede Türkiye ile güçlü bir ilişkisi olduğunu gördüm. Aynı zamanda Türkiye ligine de büyük bir ilgisi vardı. Fenerbahçe büyük bir Türk kulübü. İstanbul'un Asya yakasında bulunuyor. Fenerbahçe'yi iyi biliyorum çünkü başkan Ali Koç'u tanıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı birkaç defa mücadele etmiştim. Büyük bir taraftar kitlesine sahipler. Mesut gibi bir futbolcunun takımları için mücadele edecek olmasından dolayı şüphesiz ki heyecan duyuyorlar." yorumunu yaptı.