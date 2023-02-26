Arseni Kovaltsuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arseni Kovaltsuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arseni Kovaltsuk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Arseni Kovaltsuk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Arseni Kovaltsuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arseni Kovaltsuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arseni Kovaltsuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arseni Kovaltsuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arseni Kovaltsuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arseni Kovaltsuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arseni Kovaltsuk 7 Ocak 2001 tarihinde Narva şehrinde doğmuştur.  Estonya uyrukludur.Gerçek adı da Arseni Kovaltšuk şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arseni Kovaltsuk Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arseni Kovaltsuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalev Tallinn futbol takımında oynamaktadır. Kalev Tallinn takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Arseni Kovaltsuk'nin Kalev Tallinn ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Arseni Kovaltsuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arseni Kovaltsuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Arseni Kovaltsuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arseni Kovaltsuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Narva U17

1 Ocak 2017 yılında JK Trans Narva

23 Ocak 2023 yılında Kalev

Arseni Kovaltsuk kimdir

Arseni Kovaltsuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arseni Kovaltsuk şuan Kalev Tallinn takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

JK Trans Narva (-2016)

Arseni Kovaltsuk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Estonya U19 takımında 14 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U18 takımında 11 numaralı formasıyla 4 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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Arseni Kovaltsuk nereli

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